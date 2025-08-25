В суд передали дело о резонансном ДТП на Вишневского в Казани, где сбили 11 человек

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по делу о резонансном ДТП на улице Вишневского. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Перед судом предстанет 29-летний Евгений Крусев. Его обвиняют в использовании поддельных документов, нарушении ПДД в состоянии опьянения с причинением вреда здоровью четырем пешеходам, а также в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в биоматериалах автомобилиста были обнаружены следы амфетамина и марихуаны. При этом, по словам водителя, наркотики он употребил больше месяца назад.

Как отметили в надзорном ведомстве, уголовное дело направлено в суд.

«Татар-информ» рассказывал, что 10 марта на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки.

В результате ДТП пострадали 11 человек. Девять человек, в том числе ребенок, были госпитализированы в состоянии средней тяжести, двоим госпитализация не потребовалась.