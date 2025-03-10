«Водитель вел себя неадекватно»: очевидцы о массовом ДТП с автобусом и такси в Казани

Около полудня на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки. По последним данным, травмы получили 11 человек. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Водитель потерял контроль над автомобилем, пытаясь объехать автобус

Сегодня около 11.30 в социальных сетях начали появляться сообщения о ДТП на улице Вишневского в Казани. По словам очевидцев, таксист на автомобиле «Москвич» въехал в автобусную остановку.

Позднее в пресс-службе МВД по Республике Татарстан сообщили, что автомобилист на арендованном автомобиле такси, пытаясь объехать остановившийся для высадки пассажиров автобус, потерял контроль над машиной и наехал на людей, выходивших из общественного транспорта.

В соцсетях очевидцы поделились видео с камеры видеонаблюдения, на которую попал момент ДТП.

По последним данным, в результате массового ДТП пострадали 11 человек

По данным Минздрава Татарстана, в результате массовой аварии на Вишневского пострадали 11 человек. Девять из них, включая одного ребенка, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Погибших нет.

На место ДТП оперативно выехали четыре бригады скорой помощи и две бригады медицины катастроф для оказания экстренной помощи.

По данным Минздрава Татарстана, в результате массовой аварии на Вишневского пострадали 11 человек Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Пострадавшего ребенка доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ), еще восемь взрослых пациентов госпитализировали в горбольницу №7. Двое пострадавших от госпитализации отказались, уточнили в пресс-службе Минздрава.

Медики подчеркнули, что состояние госпитализированных оценивается как стабильное.

«Те, кто поступил, находятся в состоянии средней степени тяжести, в сознании. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе городской клинической больницы №7.

Очевидцы рассказывают, что водитель такси, который сбил людей, потерял сознание за рулем Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Водитель выглядел одурманенным и вел себя неадекватно»

На месте происшествия очевидцы рассказали корреспонденту «Татар-информа», что водитель такси, который сбил людей, потерял сознание за рулем.

Выяснилось, что мужчина управлял арендованным автомобилем такси. В какой-то момент ему, вероятно, стало плохо, и он потерял управление, рассказывают очевидцы.

Водитель задел столб, влетел в людей и въехал в пассажирский автобус Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Сбили порядка семи-восьми человек, дети тоже были. Одна девочка вроде сломала ребра, ее увезла машина скорой помощи. Водитель не тормозил. Он проскочил справа от автобуса, где люди выходили, после чего врезался в другой автобус. Сам водитель говорит, что уснул», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» очевидец ДТП.

В свою очередь, кондуктор автобуса, в который врезался автомобиль, заявила, что водитель легковушки «выглядел одурманенным и вел себя неадекватно». Однако официального подтверждения состояния опьянения автомобилиста на данный момент нет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения» Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Мы остановились, и люди стали выходить. Я стояла на задней площадке, когда услышала визг тормозов и крики. Смотрю – люди лежат. Сразу стали оказывать им первую помощь. И очевидцы, и мы помогали. Многих уносили на носилках, потому что сами они ходить не могли. Одна женщина была без сознания. Скорая и ГАИ очень быстро приехали, – рассказала кондуктор автобуса Екатерина Москова. – Водитель задел столб, влетел в людей и въехал в пассажирский автобус. Люди, которые с ним общались, рассказали, что от него не пахнет алкоголем. Но глаза у него были такие шальные, будто в дурмане».

Сразу после аварии на место выехали сотрудники экстренных служб и городской Госавтоинспекции. Заместитель прокурора Вахитовского района Казани Марат Галлямов также прибыл для контроля хода проверки.

Позднее в Следственном управлении Татарстана сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

Сейчас правоохранительными органами проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.