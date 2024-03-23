Минкультуры РФ объявило об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни

Все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры, которые были запланированы на ближайшие дни, отменяются. Об этом рассказали в Министерстве культуры РФ, передает ТАСС.

«Ужасная, непостижимая трагедия в „Крокус Сити Холле“. Родным и близким погибших — соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили в ведомстве.

Upd. (00.13): В свою очередь Министерство образования и науки РФ посоветовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и временно перевести занятия на дистант.

Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.