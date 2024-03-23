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Минкультуры РФ объявило об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни
Все массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры, которые были запланированы на ближайшие дни, отменяются. Об этом рассказали в Министерстве культуры РФ, передает ТАСС.
«Ужасная, непостижимая трагедия в „Крокус Сити Холле“. Родным и близким погибших — соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили в ведомстве.
Upd. (00.13): В свою очередь Министерство образования и науки РФ посоветовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и временно перевести занятия на дистант.
Согласно предварительным данным ФСБ, в результате теракта в «Крокусе» погибли минимум 40 человек. Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших. В субботу в республике отменены массовые мероприятия.
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