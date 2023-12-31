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Дракон в Казани, снешарики в Елабуге и керлинг в Челнах: афиша на каникулы в Татарстане
На новогодние каникулы в Татарстане ждут более 160 тысяч туристов. Для жителей и гостей городов подготовили специальные развлекательные программы. На какие стоит сходить – в афише «Татар-информа».
Зимняя программа «Мерцание» в парках и скверах Казани включит более 160 событий
В предстоящие новогодние праздники множество мероприятий пройдет по всей Казани. Программа в этом году называется «Мерцание», она охватит 26 общественных пространств города — это 161 событие для горожан и туристов. Праздничные события на пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировала директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.
1 января в парке «Крылья Советов» состоится концерт «Голубой огонек», гости отпразднуют Новый год в стиле 90-х.
4 января всех ждут у Центра семьи «Казан», где пройдет первая вечеринка в болоньевых штанишках, которая погрузит в атмосферу горнолыжного курорта. Здесь также будет работать таролог, который бесплатно будет предсказывать всем желающим будущее на следующий год. Начало — в 14 часов.
6 января в парке Горького пройдет большое семейное событие — фестиваль зимних забав. На фестивале будет представлено множество видов спорта, соревнуясь в которых семьи смогут побороться за звание лучшей спортивной семьи Казани. В Горкинско-Ометьевском лесу в этот же день пройдет необычный квартирник — вечер татарского стендапа.
7 января будет повтор Рождественского хора а капелла — выступит группа «Атмосфера» в саду Рыбака. Это новое пространство, которое открылось в этом году. Актуальное расписание мероприятий и изменения в нем можно отслеживать на сайте Дирекции парков и скверов.
Жители и гости столицы смогут выиграть ценный подарок, поймав Дракона
У Центра семьи «Казан» с 1 по 7 и 13 января будут проходить разные тематические мероприятия. Например, 1-го числа жители и гости столицы вспомнят советские новогодние фильмы и споют любимые песни из советского кино. 2-го числа пройдет мероприятие «Карнавальная ночь», где выступят артисты оригинального жанра театра Руслана Риманаса. Третьего числа казанцев приглашают потанцевать под ретро-музыку.
Кроме того, в новогодние праздники по Казани будет ездить новогодний фургон Деда Мороза. Это брендированный разукрашенный фургон. Среди персонажей будет забавный сказочный дракон. Он будет играть и раздавать подарки. Тот, кто поймает этого дракона и сфотографируется с ним, а затем разместит это фото в телеграм-канале «Культура Казани», сможет выиграть ценный подарок — фотоаппарат мгновенной печати.
Расписание и локации, в которых можно будет застать новогодний фургон, уже опубликованы в телеграм-канале. Итоги фотоконкурса подведут 6 января у Центра семьи «Казан».
Выставка изо льда, «Лесная сказка» и олени: куда поехать с детьми
Зимой посетителей будут принимать основные туристские центры республики: Мамадыш, Кукмор, Чистополь, Менделеевск и другие. Так, одним из самых популярных мест для путешествий традиционно является Зеленодольский район и расположенный на его территории Раифский Богородицкий мужской монастырь.
Ориентировочно с 14 января будет проводиться традиционная выставка ледяных фигур под открытым небом под названием «Свет и лед», которая в прошлом году собрала рекордное количество участников.
Еще один этнографический комплекс, который находится в Зеленодольском районе по пути в Свияжск, — это «Татар Авылы». В период новогодних праздников он будет работать в плановом режиме с 30 декабря по 8 января, гостям предлагается участие в специальной программе «Новогодний Сабантуй – 2024». Программа включает знакомство с главными национальными героями праздника — Дедом Морозом (Кыш Бабаем), лесным духом Шурале и красавицей Гульчачак.
Еще одной точкой притяжения для семей с детьми — это Арский район. Здесь на территории интерактивного парка «Лес Чудес» располагается «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы». Сказочную локацию можно посетить уже сейчас и вплоть до 25 января 2024 года.
«Кукморские валенки» и бал-маскарад в чистопольской усадьбе
В Татарстане появились еще несколько мест, куда можно путешествовать с абсолютным комфортом. Например, в Лаишевский район. Здесь можно прогуляться по недавно благоустроенной территории кинопоселка Семрук и посетить обновленную экспозицию в музее имени Державина. Музейные объекты Лаишева начнут работу со 2 января.
С 3 января гостей ждет Тетюшский район. Во всех музеях города Тетюши запланированы интерактивные программы и мастер-классы, в том числе гастрономические в Музее истории рыболовства. В усадьбе Молоствовых пройдет экскурсионная программа «Зимние таинства в дворянской усадьбе — Прогулки сквозь столетие».
При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в Лаишевском и Тетюшском районах установлена пешеходная туристская навигация: карты, указатели, пюпитры с информацией об объектах. Навигация поможет совершить комфортное путешествие по этим районам, познакомиться со всеми достопримечательностями.
5 января в Кукморе пройдет традиционный фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки», в рамках которого все желающие своими руками под руководством мастеров могут создать изделия из войлока, принять участие в различных зимних забавах — конкурсах, мастер-классах, соревнованиях. Особой изюминкой является костюмированное шоу жителей города.
Чистопольский государственный музей-заповедник приглашает на новогодний бал-маскарад в усадьбе купца А. А. Подуруева с 20 декабря по 14 января — для детей проводится камерная театрализованная программа «Елка у купцов Подуруевых». Дети окунутся в праздничную атмосферу приключений, поучаствуют в новогодней лотерее и конкурсе на лучший карнавальный костюм.
10 февраля в Мамадыше пройдет традиционный фестиваль Sunny Fest, который в прошлом году собрал больше 10 тыс. зрителей.
Керлинг по-челнински и Маскарад на тюбингах
Насыщенная программа ждет татарстанцев в парках и скверах. Так, команда «Парки Челнов» подготовила насыщенную программу на всю зиму. Если в 2022-м программа «Елки в парках» была приурочена именно к празднованию Нового года, то концепция «Тепло в парках» разработана на весь зимний сезон.
Как следует из названия программы, гостей и горожан ждут согревающие спортивные и семейные мероприятия.
Все желающие смогут присоединиться к «Маскараду на тюбингах» и шуточному «Керлингу по-челнински» для веселого времяпровождения с семьей и друзьями. Также всех ждут тренировки по скандинавской ходьбе каждую среду в 10 часов в Комсомольском парке и пробежки от «5 вёрст» каждую субботу в 9 часов в парке «Прибрежный».
Особое внимание будет уделено катку на площади Азатлык. Каждую пятницу в 18 часов будут проводиться тематические музыкальные вечера на катке, а в январе и феврале добавятся еще мастер-классы по катанию на коньках.
Традиционными станут мероприятия «Забег обещаний» 1 января в парке «Прибрежный», где жители пробегут 2024 метра со стикерами «Я обещаю себе в этом году...», и «Битва снежками» 23 февраля в парке «Гренада».
В новом, 2024 году пройдут:
— Забег обещаний 1 января в 13.00 в парке «Прибрежный»;
— «Маскарад на тюбингах» 6 января на набережной Табеева;
— «Керлинг по-челнински» 13 января на катке на площади Азатлык;
— строим «Кафе для белок» 4 февраля в Комсомольском парке;
— «Битва снежками» 23 февраля в парке «Гренада».
Помимо этого, с 12 декабря по 14 января в парке Победы и на Шишкинском бульваре пройдет квест «По следам Деда Мороза». Это увлекательная история в формате квеста с заданиями, приуроченного к празднованию Нового года в разных уголках мира. Образовательно-развлекательный проект направлен на знакомство с традициями разных культур и народов. Квест будет проходить целый месяц — можно пройти его в любой день. Маршрут включает в себя два разных общественных пространства.
«Путешествие дракона Гоши» и «Рождественская гонка» в Нижнекамске
Активная программа ожидает жителей и гостей Нижнекамска со 2 января. В этот день в полдень в сквере им. Н. В. Лемаева состоится игровая программа с мастер-классом «Путешествие дракона Гоши в сквер Лемаева».
В Центральном городском парке «Семья» в 15 часов запланирована концертная программа «Новогодний калейдоскоп». А в парке «Велики» с 11 до 13 часов будет проходить новогодняя эстафета «По следам деда Мороза». Всех ждут и на набережной Красного Ключа: с 13 до 15 часов здесь запланированы командные аттракционы «Веселые каникулы».
3 января с 11 до 15 часов в разных локациях города пройдут детско-развлекательная программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мы с тобой снежок лепили», «Весёлые зимние старты» и командные аттракционы «Весёлые каникулы».
4 января нижнекамцы могут присоединиться к святочным игрищам «Рождественская круговерть», музыкально-развлекательной программе «Забавы зимушки-зимы» и к фестивалю подвижных игр «Новогодняя карусель», который пройдет в парке «Семья» в 12 часов, а в парке «Велики» с 11 до 13 часов вокруг ёлки пройдут подвижные игры «Эй, народ, вставай на хоровод».
5 января начнется со спортивного ориентирования в сквере Лемаева. Старт — в полдень. Через час на набережной Красного Ключа состоится квест-игра «Рождественская гонка». В этот же день состоится командная спортивная игра «Наперегонки со Снеговиком» и час веселых затей «Что за чудо снеговик» с подвижными играми и викторинами.
7 января всех ждут в парке чтения и отдыха Тукая, где пройдет литературно-игровая программа «Свет Рождественской звезды», в парке «Велики» запланировано проведение фестиваля Старинных подвижных игр народов Поволжья.
Стоит отметить, что по версии Первого канала золотая ель в Нижнекамске возглавила хит-парад необычных елок страны. Искусственное дерево состоит из 250 деталей, их собирали двое суток. Новогодняя красавица украшает парк «Семья». Не менее достойно украшены и другие скверы города химиков, а на рейсах курсируют настоящие новогодние трамваи.
Елабужан ждет «Зимняя компания» и «Снешарики»
Январские праздники в Елабуге пройдут под лозунгом «Новый год — праздник с семьей и близкими». С 2 по 8 января ежедневно в парках города будут проходить развлекательные мероприятия:
— На Шишкинских прудах с 12 до 13 часов запланирована игровая программа для детей «Зимняя компания».
— В Георгиевском парке с 12 до 13 часов квест-игра «Зимняя сказка».
— В сквере «Сад у дома» с 13 до 14 часов игровая программа для детей «Снешарики».
— В парке «Чебурашка» в 15 часов «Новогоднее веселье у главной елки» развлекательная программа с играми и конкурсами.
— В Гуляй-парке с 11 до 12 часов спортивные развлечения «Веселые снеговики».
— 7 января в 15 часов в парке «Чебурашка» состоится празднование Рождества.
— 13 января в парке «Чебурашка» пройдет заключительная праздничная программа «Старый Новый год».
Кроме того, к Новому году преобразился и исторический центр Елабуги. Появилась подсветка на объектах культурного наследия, были установлены удобные скамейки, адресные аншлаги, урны, туалетные модули.
Все эти мероприятия по созданию туристического кода центра городов были реализованы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Он неоднократно отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.
«Новый год и Рождество — волшебство и колдовство» в Бугульме
В период новогодних праздников с 30 декабря по 7 января бугульминцы смогут посетить более 50 мероприятий на различных открытых площадках.
Сельские клубы приглашают всех желающих на народные гулянья, поздравительные акции, игровые программы и хороводы у праздничной елки, где прозвучат традиционные новогодние мелодии, а главными персонажами станут Дед Мороз и Снегурочка.
Артисты татарского культурного центра подготовили программу «Яңа елның теләкләре» 4 января в 17 часов. Зрителей ждут шутки, забавы, песни и танцы с известными персонажами.
Дом техники приглашает 4 января самых юных бугульминцев на зимние игры, забавы и эстафеты «В зимних лабиринтах». Здесь же 7 января в 16 часов пройдет рождественское гуляние «Новый год и Рождество — волшебство и колдовство».
Парк культуры и отдыха проведет новогодний квест «Снежный бум» 8 января в 10.30.
13 января в 17 часов на центральной площади запланировано празднование Старого Нового года.
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