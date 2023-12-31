Дракон в Казани, снешарики в Елабуге и керлинг в Челнах: афиша на каникулы в Татарстане

В предстоящие новогодние праздники множество мероприятий пройдет по всей Казани

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Зимняя программа «Мерцание» в парках и скверах Казани включит более 160 событий

В предстоящие новогодние праздники множество мероприятий пройдет по всей Казани. Программа в этом году называется «Мерцание», она охватит 26 общественных пространств города — это 161 событие для горожан и туристов. Праздничные события на пресс-конференции в «Татар-информе» анонсировала директор Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

1 января в парке «Крылья Советов» состоится концерт «Голубой огонек», гости отпразднуют Новый год в стиле 90-х.

4 января всех ждут у Центра семьи «Казан» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

4 января всех ждут у Центра семьи «Казан», где пройдет первая вечеринка в болоньевых штанишках, которая погрузит в атмосферу горнолыжного курорта. Здесь также будет работать таролог, который бесплатно будет предсказывать всем желающим будущее на следующий год. Начало — в 14 часов.

6 января в парке Горького пройдет большое семейное событие — фестиваль зимних забав. На фестивале будет представлено множество видов спорта, соревнуясь в которых семьи смогут побороться за звание лучшей спортивной семьи Казани. В Горкинско-Ометьевском лесу в этот же день пройдет необычный квартирник — вечер татарского стендапа.

7 января будет повтор Рождественского хора а капелла — выступит группа «Атмосфера» в саду Рыбака. Это новое пространство, которое открылось в этом году. Актуальное расписание мероприятий и изменения в нем можно отслеживать на сайте Дирекции парков и скверов.

Среди персонажей будет забавный сказочный дракон. Он будет играть и раздавать подарки Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Жители и гости столицы смогут выиграть ценный подарок, поймав Дракона

У Центра семьи «Казан» с 1 по 7 и 13 января будут проходить разные тематические мероприятия. Например, 1-го числа жители и гости столицы вспомнят советские новогодние фильмы и споют любимые песни из советского кино. 2-го числа пройдет мероприятие «Карнавальная ночь», где выступят артисты оригинального жанра театра Руслана Риманаса. Третьего числа казанцев приглашают потанцевать под ретро-музыку.

Кроме того, в новогодние праздники по Казани будет ездить новогодний фургон Деда Мороза. Это брендированный разукрашенный фургон. Среди персонажей будет забавный сказочный дракон. Он будет играть и раздавать подарки. Тот, кто поймает этого дракона и сфотографируется с ним, а затем разместит это фото в телеграм-канале «Культура Казани», сможет выиграть ценный подарок — фотоаппарат мгновенной печати.

Расписание и локации, в которых можно будет застать новогодний фургон, уже опубликованы в телеграм-канале. Итоги фотоконкурса подведут 6 января у Центра семьи «Казан».

Одним из самых популярных мест для путешествий традиционно является Раифский Богородицкий мужской монастырь Фото: © «Татар-информ»

Выставка изо льда, «Лесная сказка» и олени: куда поехать с детьми

Зимой посетителей будут принимать основные туристские центры республики: Мамадыш, Кукмор, Чистополь, Менделеевск и другие. Так, одним из самых популярных мест для путешествий традиционно является Зеленодольский район и расположенный на его территории Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Ориентировочно с 14 января будет проводиться традиционная выставка ледяных фигур под открытым небом под названием «Свет и лед», которая в прошлом году собрала рекордное количество участников.

В период новогодних праздников гостям «Татар Авылы» предлагается участие в специальной программе «Новогодний Сабантуй – 2024» Фото: страница Татар Авылы в Контакте

Еще один этнографический комплекс, который находится в Зеленодольском районе по пути в Свияжск, — это «Татар Авылы». В период новогодних праздников он будет работать в плановом режиме с 30 декабря по 8 января, гостям предлагается участие в специальной программе «Новогодний Сабантуй – 2024». Программа включает знакомство с главными национальными героями праздника — Дедом Морозом (Кыш Бабаем), лесным духом Шурале и красавицей Гульчачак.

Еще одной точкой притяжения для семей с детьми — это Арский район. Здесь на территории интерактивного парка «Лес Чудес» располагается «Резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы». Сказочную локацию можно посетить уже сейчас и вплоть до 25 января 2024 года.

В Лаишевском районе можно прогуляться по недавно благоустроенной территории кинопоселка Семрук Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Кукморские валенки» и бал-маскарад в чистопольской усадьбе

В Татарстане появились еще несколько мест, куда можно путешествовать с абсолютным комфортом. Например, в Лаишевский район. Здесь можно прогуляться по недавно благоустроенной территории кинопоселка Семрук и посетить обновленную экспозицию в музее имени Державина. Музейные объекты Лаишева начнут работу со 2 января.

С 3 января гостей ждет Тетюшский район. Во всех музеях города Тетюши запланированы интерактивные программы и мастер-классы, в том числе гастрономические в Музее истории рыболовства. В усадьбе Молоствовых пройдет экскурсионная программа «Зимние таинства в дворянской усадьбе — Прогулки сквозь столетие».

При поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова в Лаишевском и Тетюшском районах установлена пешеходная туристская навигация: карты, указатели, пюпитры с информацией об объектах. Навигация поможет совершить комфортное путешествие по этим районам, познакомиться со всеми достопримечательностями.

5 января в Кукморе пройдет традиционный фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

5 января в Кукморе пройдет традиционный фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки», в рамках которого все желающие своими руками под руководством мастеров могут создать изделия из войлока, принять участие в различных зимних забавах — конкурсах, мастер-классах, соревнованиях. Особой изюминкой является костюмированное шоу жителей города.

Чистопольский государственный музей-заповедник приглашает на новогодний бал-маскарад в усадьбе купца А. А. Подуруева с 20 декабря по 14 января — для детей проводится камерная театрализованная программа «Елка у купцов Подуруевых». Дети окунутся в праздничную атмосферу приключений, поучаствуют в новогодней лотерее и конкурсе на лучший карнавальный костюм.

10 февраля в Мамадыше пройдет традиционный фестиваль Sunny Fest, который в прошлом году собрал больше 10 тыс. зрителей.

Керлинг по-челнински и Маскарад на тюбингах

Насыщенная программа ждет татарстанцев в парках и скверах. Так, команда «Парки Челнов» подготовила насыщенную программу на всю зиму. Если в 2022-м программа «Елки в парках» была приурочена именно к празднованию Нового года, то концепция «Тепло в парках» разработана на весь зимний сезон.

Как следует из названия программы, гостей и горожан ждут согревающие спортивные и семейные мероприятия.

Все желающие смогут присоединиться к «Маскараду на тюбингах» и шуточному «Керлингу по-челнински» для веселого времяпровождения с семьей и друзьями. Также всех ждут тренировки по скандинавской ходьбе каждую среду в 10 часов в Комсомольском парке и пробежки от «5 вёрст» каждую субботу в 9 часов в парке «Прибрежный».

Особое внимание будет уделено катку на площади Азатлык. Каждую пятницу в 18 часов будут проводиться тематические музыкальные вечера на катке, а в январе и феврале добавятся еще мастер-классы по катанию на коньках.

Традиционными станут мероприятия «Забег обещаний» 1 января в парке «Прибрежный», где жители пробегут 2024 метра со стикерами «Я обещаю себе в этом году...», и «Битва снежками» 23 февраля в парке «Гренада».

В новом, 2024 году пройдут:

— Забег обещаний 1 января в 13.00 в парке «Прибрежный»;

— «Маскарад на тюбингах» 6 января на набережной Табеева;

— «Керлинг по-челнински» 13 января на катке на площади Азатлык;

— строим «Кафе для белок» 4 февраля в Комсомольском парке;

— «Битва снежками» 23 февраля в парке «Гренада».

Помимо этого, с 12 декабря по 14 января в парке Победы и на Шишкинском бульваре пройдет квест «По следам Деда Мороза». Это увлекательная история в формате квеста с заданиями, приуроченного к празднованию Нового года в разных уголках мира. Образовательно-развлекательный проект направлен на знакомство с традициями разных культур и народов. Квест будет проходить целый месяц — можно пройти его в любой день. Маршрут включает в себя два разных общественных пространства.

Активная программа ожидает жителей и гостей Нижнекамска со 2 января Фото: пресс-служба Нижнекамского района

«Путешествие дракона Гоши» и «Рождественская гонка» в Нижнекамске

Активная программа ожидает жителей и гостей Нижнекамска со 2 января. В этот день в полдень в сквере им. Н. В. Лемаева состоится игровая программа с мастер-классом «Путешествие дракона Гоши в сквер Лемаева».

В Центральном городском парке «Семья» в 15 часов запланирована концертная программа «Новогодний калейдоскоп». А в парке «Велики» с 11 до 13 часов будет проходить новогодняя эстафета «По следам деда Мороза». Всех ждут и на набережной Красного Ключа: с 13 до 15 часов здесь запланированы командные аттракционы «Веселые каникулы».

3 января с 11 до 15 часов в разных локациях города пройдут детско-развлекательная программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мы с тобой снежок лепили», «Весёлые зимние старты» и командные аттракционы «Весёлые каникулы».

В разных локациях Нижнекамска пройдут развлекательные программы Фото: пресс-служба Нижнекамского района

4 января нижнекамцы могут присоединиться к святочным игрищам «Рождественская круговерть», музыкально-развлекательной программе «Забавы зимушки-зимы» и к фестивалю подвижных игр «Новогодняя карусель», который пройдет в парке «Семья» в 12 часов, а в парке «Велики» с 11 до 13 часов вокруг ёлки пройдут подвижные игры «Эй, народ, вставай на хоровод».

5 января начнется со спортивного ориентирования в сквере Лемаева. Старт — в полдень. Через час на набережной Красного Ключа состоится квест-игра «Рождественская гонка». В этот же день состоится командная спортивная игра «Наперегонки со Снеговиком» и час веселых затей «Что за чудо снеговик» с подвижными играми и викторинами.

По версии Первого канала, золотая ель в Нижнекамске возглавила хит-парад необычных елок страны Фото: пресс-служба Нижнекамского района

7 января всех ждут в парке чтения и отдыха Тукая, где пройдет литературно-игровая программа «Свет Рождественской звезды», в парке «Велики» запланировано проведение фестиваля Старинных подвижных игр народов Поволжья.

Стоит отметить, что по версии Первого канала золотая ель в Нижнекамске возглавила хит-парад необычных елок страны. Искусственное дерево состоит из 250 деталей, их собирали двое суток. Новогодняя красавица украшает парк «Семья». Не менее достойно украшены и другие скверы города химиков, а на рейсах курсируют настоящие новогодние трамваи.

Январские праздники в Елабуге пройдут под лозунгом «Новый год — праздник с семьей и близкими» Фото: пресс-служба Елабужского района

Елабужан ждет «Зимняя компания» и «Снешарики»

Январские праздники в Елабуге пройдут под лозунгом «Новый год — праздник с семьей и близкими». С 2 по 8 января ежедневно в парках города будут проходить развлекательные мероприятия:

— На Шишкинских прудах с 12 до 13 часов запланирована игровая программа для детей «Зимняя компания».

— В Георгиевском парке с 12 до 13 часов квест-игра «Зимняя сказка».

— В сквере «Сад у дома» с 13 до 14 часов игровая программа для детей «Снешарики».

— В парке «Чебурашка» в 15 часов «Новогоднее веселье у главной елки» развлекательная программа с играми и конкурсами.

— В Гуляй-парке с 11 до 12 часов спортивные развлечения «Веселые снеговики».

— 7 января в 15 часов в парке «Чебурашка» состоится празднование Рождества.

— 13 января в парке «Чебурашка» пройдет заключительная праздничная программа «Старый Новый год».

С 2 по 8 января ежедневно в парках Елабуги будут проходить развлекательные мероприятия Фото: пресс-служба Елабужского района

Кроме того, к Новому году преобразился и исторический центр Елабуги. Появилась подсветка на объектах культурного наследия, были установлены удобные скамейки, адресные аншлаги, урны, туалетные модули.

Все эти мероприятия по созданию туристического кода центра городов были реализованы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Он неоднократно отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.

Бугульминцы смогут посетить более 50 мероприятий на различных открытых площадках Фото: пресс-служба Бугульминского района

«Новый год и Рождество — волшебство и колдовство» в Бугульме

В период новогодних праздников с 30 декабря по 7 января бугульминцы смогут посетить более 50 мероприятий на различных открытых площадках.

Сельские клубы приглашают всех желающих на народные гулянья, поздравительные акции, игровые программы и хороводы у праздничной елки, где прозвучат традиционные новогодние мелодии, а главными персонажами станут Дед Мороз и Снегурочка.

Артисты татарского культурного центра подготовили программу «Яңа елның теләкләре» 4 января в 17 часов. Зрителей ждут шутки, забавы, песни и танцы с известными персонажами.

Зрителей ждут шутки, забавы, песни и танцы с известными персонажами Фото: пресс-служба Бугульминского района

Дом техники приглашает 4 января самых юных бугульминцев на зимние игры, забавы и эстафеты «В зимних лабиринтах». Здесь же 7 января в 16 часов пройдет рождественское гуляние «Новый год и Рождество — волшебство и колдовство».

Парк культуры и отдыха проведет новогодний квест «Снежный бум» 8 января в 10.30.

13 января в 17 часов на центральной площади запланировано празднование Старого Нового года.