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Казанцам назвали места, где можно поймать символ Нового года - дракона и получить приз
В Новом 2024 году казанцы смогут поучаствовать в интересном конкурсе: сделать фото с фургоном, на котором будет изображен дракон, и получить приз – моментальный фотоаппарат.
Как сообщили в мэрии столицы РТ, новогодний фургон приедет на следующие локации:
2 января
- ЦПКиО Горького (16:30 – 17:30)
- ул. Баумана у часов (18:00 – 19:00)
3 января
- Парковка ТЦ «Парк хаус» (17:00 – 19:00)
4 января
- Парковка ТЦ «Мега» (16:30 – 17:30)
- Площадь 1 мая (18:00 – 19:00)
5 января
- Салават Купере (16:30 – 17:30)
- Парковка ТЦ «Казан молл» (18:00 – 19:00)
6 января
- Центр семьи «Казан» (17:00 – 19:00).
Чтобы получить главный подарок, нужно прислать свою фотографию с фургоном мэрии Казани (в телеграм-канал или группу «ВКонтакте»).
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