Казанцам назвали места, где можно поймать символ Нового года - дракона и получить приз

В Новом 2024 году казанцы смогут поучаствовать в интересном конкурсе: сделать фото с фургоном, на котором будет изображен дракон, и получить приз – моментальный фотоаппарат.

Как сообщили в мэрии столицы РТ, новогодний фургон приедет на следующие локации:

2 января

- ЦПКиО Горького (16:30 – 17:30)

- ул. Баумана у часов (18:00 – 19:00)

3 января

- Парковка ТЦ «Парк хаус» (17:00 – 19:00)

4 января

- Парковка ТЦ «Мега» (16:30 – 17:30)

- Площадь 1 мая (18:00 – 19:00)

5 января

- Салават Купере (16:30 – 17:30)

- Парковка ТЦ «Казан молл» (18:00 – 19:00)

6 января

- Центр семьи «Казан» (17:00 – 19:00).

Чтобы получить главный подарок, нужно прислать свою фотографию с фургоном мэрии Казани (в телеграм-канал или группу «ВКонтакте»).