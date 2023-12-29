news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 29 декабря 2023 14:32

Казанцам назвали места, где можно поймать символ Нового года - дракона и получить приз

Скопировать ссылку

В Новом 2024 году казанцы смогут поучаствовать в интересном конкурсе: сделать фото с фургоном, на котором будет изображен дракон, и получить приз – моментальный фотоаппарат.

Как сообщили в мэрии столицы РТ, новогодний фургон приедет на следующие локации:

2 января
- ЦПКиО Горького (16:30 – 17:30)
- ул. Баумана у часов (18:00 – 19:00)

3 января
- Парковка ТЦ «Парк хаус» (17:00 – 19:00)

4 января
- Парковка ТЦ «Мега» (16:30 – 17:30)
- Площадь 1 мая (18:00 – 19:00)

5 января
- Салават Купере (16:30 – 17:30)
- Парковка ТЦ «Казан молл» (18:00 – 19:00)

6 января
- Центр семьи «Казан» (17:00 – 19:00).

Чтобы получить главный подарок, нужно прислать свою фотографию с фургоном мэрии Казани (в телеграм-канал или группу «ВКонтакте»).

#Новый год #фотоконкурс #Казань #фото
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100