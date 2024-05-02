В столице Татарстана из-за Казанского марафона ограничат движение транспорта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В столице Татарстана на время подготовки и проведения Казанского марафона ограничат движение транспорта по ряду улиц и перекроют парковочную зону. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В частности, из-за спортивного мероприятия окажутся перекрыты:

— с 22.00 6 мая до 22.00 12 мая — парковка Центрального стадиона со стороны улицы Ташаяк и Кремлевской набережной;

— с 15.00 8 мая до 22.00 12 мая — улица Ташаяк от улицы Лево-Булачной до улицы Московская в обоих направлениях;

— с 23.30 10 мая до 15.00 12 мая — улица Ташаяк от улицы Московская до улицы Саид-Галеева и от дома №2 по улице Московская до улицы Ташаяк в обоих направлениях;

— с 6.00 до 9.50 11 мая — улицы Право-Булачная (от улицы Пушкина до улицы Ташаяк), Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Татарстан) и Кремлевская набережная (от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина в обоих направлениях);

— с 6.00 до 12.45 11 мая — улицы Профсоюзная (от улицы Чернышевского до улицы Право-Булачная в одном направлении) и Батурина (от улицы Большая Красная до Кремлевской набережной в обоих направлениях), площадь Тысячелетия (от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы в обоих направлениях);

— с 6.00 до 9.50 11 мая — Кремлевская дамба (от улицы С. Хакима до улицы Ташаяк) и улицы Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольская), Пушкина (от улицы Островского до улицы Лево-Булачная), Татарстан (от улицы Лево-Булачная до улицы Московская), М. Салимжанова (от улицы Пушкина до пересечения с улицей Т. Миннуллина), все в обоих направлениях;

— с 9.50 до 12.45 11 мая — Кремлевская набережная (от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина в одном направлении), улицы Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Тази Гиззата) и Право-Булачная (от улицы Мусы Джалиля до улицы Ташаяк);

— с 18.00 до 23.00 11 мая — площадь Тысячелетия (от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы в обоих направлениях), улицы Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Тази Гиззата), Право-Булачная (от улицы Мусы Джалиля до улицы Ташаяк) и Профсоюзная (от улицы Чернышевского до улицы Право-Булачная в одном направлении), Кремлевская набережная (от съезда по направлению к площади Тысячелетия);

— с 5.00 до 14.15 12 мая — Кремлевская набережная (от улицы Саид-Галеева до улицы Батурина в обоих направлениях), площадь Тысячелетия (от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы в обоих направлениях), улицы Батурина (от улицы Большая Красная до Кремлевской набережной в обоих направлениях), Право-Булачная (от улицы Пушкина до улицы Ташаяк), Лево-Булачная (от улицы Ташаяк до улицы Татарстан) и Профсоюзная (от улицы Чернышевского до улицы Право-Булачная в одном направлении), Кремлевская дамба (от улицы С. Хакима до улицы Ташаяк в обоих направлениях);

— с 5.00 до 13.00 12 мая — улицы Декабристов (от Кремлевской дамбы до улицы Чистопольская) и С. Хакима (от улицы Декабристов до проспекта Ф. Амирхана) в обоих направлениях;

— с 5.45 до 11.15 12 мая — дорога под мостом Миллениум (от проспекта Ф. Амирхана до улицы С. Хакима, будет возможность выезда из ЖК «Современник») и улица С. Хакима (от проспекта Ф. Амирхана до пересечения с улицей Чистопольская в обоих направлениях, будет открыт сквозной проезд со стороны улиц А. Козина и Нигматуллина);

— с 5.45 до 10.30 12 мая — Чистопольское кольцо (полностью), дорога от улицы Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (в одном направлении) и внутренняя дорога вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (в обоих направлениях);

— с 6.15 до 11.00 12 мая — проспект Ф. Амирхана (от улицы С. Хакима до моста Миллениум) и мост Миллениум (в направлении от улицы С. Хакима до улицы Вишневского);

— с 6.15 до 12.00 12 мая — дорога от съезда с моста Миллениум до дома №17 по улице Подлужная (в обоих направлениях), будет открыт выезд из жилого сектора в сторону улицы Толстого;

— с 6.15 до 14.15 12 мая — улицы Пушкина (от улицы Островского до улицы Лево-Булачная в обоих направлениях), Татарстан (от улицы Лево-Булачная до улицы Московская в обоих направлениях и от улицы Тукая до улицы Московская в одном направлении), М. Салимжанова (от улицы Пушкина до улицы Н. Назарбаева в обоих направлениях), А. Айдинова (от улицы М. Салимжанова до Щербаковского переулка в обоих направлениях), Петербургская (от улицы А. Айдинова до улиц Н. Назарбаева в обоих направлениях), Ш. Марджани (от улицы Татарстан до улицы Ахтямова в обоих направлениях), С. Сафьян (от улицы Ш. Марджани до улицы К.Насыри в обоих направлениях) и К. Насыри (от улицы Сафьян до улицы Татарстан).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что казанцев ожидает массовое перекрытие дорог в дни подготовки и празднования 9 Мая.