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Регистрация на Казанский марафон продлена до 4 мая
Регистрация участников на 10-й Казанский марафон продлена до 23.59 4 мая, на детские забеги — до 7 мая включительно. Решение принято по просьбам жителей разных регионов страны, которые хотят присоединиться к спортивному событию. Об этом рассказали организаторы.
Взрослых ожидают забеги на дистанции 3 км, 10 км, полумарафон (21,1 км), а также марафон (42,2 км). Среди всех совершеннолетних участников проведут розыгрыш автомобиля. Пройти регистрацию можно на сайте kazan.run.
9 мая программа юбилейного марафона начнется с международной спортвыставки. Гостей также ожидают деловая программа, выдача стартовых пакетов. Официальное открытие события состоится 11 мая. В этот же день проведут Парад наций, который будет напоминать церемонию открытия Олимпийских игр.
Ожидается, что в этом году Казанский марафон соберет порядка 30 тысяч участников.
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