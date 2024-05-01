Регистрация на Казанский марафон продлена до 4 мая

Регистрация участников на 10-й Казанский марафон продлена до 23.59 4 мая, на детские забеги — до 7 мая включительно. Решение принято по просьбам жителей разных регионов страны, которые хотят присоединиться к спортивному событию. Об этом рассказали организаторы.

Взрослых ожидают забеги на дистанции 3 км, 10 км, полумарафон (21,1 км), а также марафон (42,2 км). Среди всех совершеннолетних участников проведут розыгрыш автомобиля. Пройти регистрацию можно на сайте kazan.run.

9 мая программа юбилейного марафона начнется с международной спортвыставки. Гостей также ожидают деловая программа, выдача стартовых пакетов. Официальное открытие события состоится 11 мая. В этот же день проведут Парад наций, который будет напоминать церемонию открытия Олимпийских игр.

Ожидается, что в этом году Казанский марафон соберет порядка 30 тысяч участников.