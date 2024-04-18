Казанцев ожидает массовое перекрытие дорог в дни подготовки и празднования 9 Мая

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

На время подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Казани введут ограничительный режим на ряде улиц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 15 часов 1 мая и до 11 часов 11 мая при необходимости могут закрыть парковку у Центрального стадиона и местный проезд вблизи сквера им. Галимзянова.

С 14:30 и до 18:30 2 мая для машин будет недоступен участок улицы-дублера Оренбургского тракта от съезда у дома № 172 по Оренбургскому тракту до поселка «Примавера».

В период с 2 по 7 мая (с 16 часов до 23:30) при необходимости перекроют движение по проезду между цирком и Центральным стадионом, по улицам Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Хакима и от Комсомольской до площади Тысячелетия), Ташаяк (от Московской до площали Тысячелетия), Право-Булачной и Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского), на площади Тысячелетия и на Кремлевской набережной.

С 0:00 до 17 часов 7 мая при необходимости закроют дороги на площади Свободы и ул. Театральная (от Большой Красной до ул.Дзержинского).

С 7 по 8 мая (с 8 и до 16 часов) при необходимости введут ограничение движения по ул.Воровского (на участке от ул.Профессора Мухамедьярова до ул.Декабристов). Также возможно перекрытие подъездных путей к вокзалу Казань-2 со стороны улиц Воровского и Декабристов и парковочной зоны.

7 по 11 мая при необходимости перекроют объездную дорогу вокруг стадиона «Ак Барс Арена».

С 16:30 8 мая до 8 часов 10 мая будет закрыто движение по площади Тысячелетия (в том числе по улице Баумана, от Профсоюзной до ул. Батурина), по Профсоюзной (от ул.Чернышевского до ул.Баумана), по Кремлевской набережной, ул.Декабристов (от площади Тысячелетия до ул. Хакима и от Комсомольской до площади Тысячелетия), по ул.Ташаяк (от Московской до площади Тысячелетия), по Право-Булачной и Лево-Булачной (от площади Тысячелетия до ул.Чернышевского), а также по улицам Наджми и Джалиля. Кроме этого, перекроют проезд между цирком и Центральным стадионом.

С 18 часов 8 мая и до 3 часов 10 мая для транспорта закроют проезжую часть по ул. Бондаренко (от пр.Ямашева до ул.Маршала Чуйкова в обоих направлениях) и Волгоградской (от ул.Бондаренко до ул.Короленко в обоих направлениях).

С 7 часов и до 23 часов 9 мая при необходимости движение ограничат по пр.Ямашева — на участке от ул.Мусина до ул.Короленко в обоих направлениях.

С 8 и до 12 часов 9 мая в Юдино будут недоступны для проезда участки от дома № 16 (корп.1) по Революционной до ул.Ильича; от дома № 19/43 по ул.Ильича до ул.Лейтенанта Красикова; от дома № 5/34 по ул.Лейтенанта Красикова до дома № 3 по Бирюзовой.

С 8:30 и до 17 часов 9 мая автомобилисты не смогут воспользоваться дорогой по улицам Карла Маркса (от ул.Горького до ул.Лобачевского), Лобачевского (от Большой Красной до Кремлевской), Кремлевской (от ул.Лобачевского до площади 1 Мая и от ул.Лобачевского до Университетской). От Большой Красной до ул.Горького перекроют проезжую часть на улицах Толстого, Муштари, Гоголя, Жуковского и Пушкина, на Театральной — от Большой Красной до ул.Дзержинского, а на ул.Профессора Нужина — от Университетской до ул.Пушкина. Университетская будет перекрыта от Кремлевской до Профсоюзной, также под ограничения попадут улицы Наджми и Джалиля.

С 19 часов и до 23:30 9 мая при необходимости перекроют участок ул. Хакима от ул.Декабристов до ул.А.Бичурина в обоих направлениях.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что безопасность Дня Победы в Казани обеспечит городской штаб быстрого реагирования.