news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 21 апреля 2024 12:16

«Бергә булыйк»: Рустам Минниханов пригласил на Казанский марафон

Скопировать ссылку
«Бергә булыйк»: Рустам Минниханов пригласил на Казанский марафон
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале вдохновляющий ролик, посвященный Казанскому марафону, который в этом году отмечает 10-летний юбилей.

«Наряду с Московским и Петербургским он вошел в Лигу марафонов БРИКС. Спорт объединяет тысячи участников со всей страны. Сезне Казан марафонында көтеп калабыз! Зур спорт бәйрәмендә бергә булыйк! (Ждем вас на Казанском марафоне! Будем вместе на большом спортивном празднике! – перевод с татарского)», – написал руководитель республики в публикации.

Большое событие пройдет с 11 по 12 мая 2024 года в столице Татарстана.

Видео: телеграм-канал Раиса РТ

#Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2