На складах Пентагона не хватает танков M1 Abrams, которые Соединенные Штаты собираются передать Украине. Поэтому американские власти заключат договоры с производителями о дополнительных закупках боевых машин. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на анонимного американского чиновника.

«Вы видели, как мы делали это раньше, если у нас нет запасов в США, то мы идем по пути закупок», — пояснил собеседник газеты.

Накануне американский лидер Джо Байден подтвердил намерение отправить 31 танк M1 Abrams Украине. В Белом доме при этом отметили, что на их доставку уйдет несколько месяцев. Вашингтон также собирается передать Киеву восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания новых танков.

Синхронно Германия приняла решение поставить украинской армии 14 танков Leopard 2, а также разрешила другим странам передавать ВСУ танки немецкого производства.

Вместе с тем руководитель спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о разработке робота, который сможет автоматически обнаруживать и уничтожать танки в зоне специальной военной операции.