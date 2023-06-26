В США признали, что Киев потерял уже больше 15% переданных боевых машин Bradley

Не менее 17 машин пехоты Bradley, поставленных Украине, получили повреждения или уничтожены в ходе боевых действий, пишет газета New York Times. По данным издания, это не менее 15% от общего количества переданных Киеву боевых машин.

«Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США пообещали передать 113 боевых машин пехоты Bradley. По меньшей мере 17 – более 15% из них – были повреждены или уничтожены», – сообщил неназванный американский чиновник.

По его словам, ранние контрнаступления ВСУ превратились в медленный и кровопролитный процесс, ограниченный «примерно четырьмя милями территории, завоеванной в ходе их самого дальнего на сегодняшний день наступления».

По информации российской стороны, с начала контрнаступления ВСУ потеряли примерно 7,5 тыс. солдат и большое количество техники, включая часть танков Leopard 2 немецкого производства. Оценки потерь Украины странами Запада более скромны, хотя и они отмечают поражение заметного числа украинских боевых машин.

10 июня Минобороны России сообщило о том, что Киев потерял минимум пять боевых машин Bradley, переданных США. Также было уничтожено 16 танков Leopard, поставленных Германией. 22 июня на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным Секретарь Совбеза Николай Патрушев доложил об уничтожении российскими военными 246 поставленных ВСУ танков.

Накануне глава Минобороны Украины Алексей Резников признал, что ожидания от контрнаступления Киева оказались сильно преувеличены.