В Минобороны Украины заявили о «преувеличенных ожиданиях» от контрнаступления ВСУ

Ожидания относительно контрнаступления ВСУ оказались сильно преувеличены, заявил в интервью Fox News глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», — цитирует его ТАСС.

Украинский министр объяснил неудачи «разными обстоятельствами и разными препятствиями». В числе последних, к примеру, он упомянул сильные оборонительные линии, в особенности минные поля, возведенные Россией. По его мнению, текущие события нельзя считать «блицкригом» и «главным наступлением».

Переломных событий, способных решить исход украинского конфликта, добавил Резник, стоит ожидать уже в этом году. «Я думаю, что нынешний год станет переломным. Мы должны это сделать. Так мы думаем», — заметил он.

В заключение глава украинского Минобороны заявил, что Киев в ходе контрнаступления рассчитывает захватить территории, которые по суше соединяют Крым с другими регионами России.