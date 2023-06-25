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В Минобороны Украины заявили о «преувеличенных ожиданиях» от контрнаступления ВСУ
Ожидания относительно контрнаступления ВСУ оказались сильно преувеличены, заявил в интервью Fox News глава Минобороны Украины Алексей Резников.
«Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления», — цитирует его ТАСС.
Украинский министр объяснил неудачи «разными обстоятельствами и разными препятствиями». В числе последних, к примеру, он упомянул сильные оборонительные линии, в особенности минные поля, возведенные Россией. По его мнению, текущие события нельзя считать «блицкригом» и «главным наступлением».
Переломных событий, способных решить исход украинского конфликта, добавил Резник, стоит ожидать уже в этом году. «Я думаю, что нынешний год станет переломным. Мы должны это сделать. Так мы думаем», — заметил он.
В заключение глава украинского Минобороны заявил, что Киев в ходе контрнаступления рассчитывает захватить территории, которые по суше соединяют Крым с другими регионами России.
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