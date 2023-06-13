Минобороны ФРГ признали, что заменить все утраченные Украиной танки Leopard не получится

У ФРГ нет возможности заменить каждый выведенный из строя на Украине танк Leopard 2, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. Он отметил, что, несмотря на это, Берлин продолжит поставлять Киеву оружие.

«Что мы сделаем, так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1A5. До конца года их будет более 100», — цитирует министра ТАСС.

В феврале этого года Кабмин Германии одобрил поставку 178 танков Leopard 1A5 для Киева. В Минобороны РФ сообщили, что украинские войска при попытке масштабного контрнаступления 4 июня потеряли 16 танков.