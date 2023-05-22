Взятие Артемовска стало крупнейшим сражением, выигранным Россией со времен Второй мировой войны. Однако эта победа подтолкнет киевские власти к реваншу, а не к поиску мирного решения конфликта. Таким мнением с РИА Новости поделился экс-сенатор американского штата Виргиния Ричард Блэк.

«Западные СМИ не спешат признавать украинское поражение, но похоже, что Зеленский потерял город, понеся сокрушительные потери в живой силе и технике», — полагает политик.

По его мнению, после крупного поражения ВСУ перейдут в наступление, чтобы Президент Владимир Зеленский мог продемонстрировать дееспособность своей армии. Однако разумнее в этой ситуации было бы избежать дальнейшего кровопролития, подытожил Блэк.

Напомним, в субботу стало известно, что Артемовск перешел под полный контроль России. На саммите в Хиросиме Зеленский сначала не отрицал потерю города, однако затем заявил, что в Артемовске еще остаются украинские солдаты.