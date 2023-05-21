Зеленский опроверг свое заявление о потере Артемовска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «четко понимает ситуацию в Артемовске» и город не перешел под контроль России. Об этом со ссылкой на его заявление сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в беседе с Президентом США Джо Байденом он признал потерю контроля над городом.

«Я четко понимаю, что происходит в Бахмуте (украинское название города). <...> На сегодняшний день Бахмут не оккупирован Российской Федерацией», — подчеркнул он во время пресс-конференции в Хиросиме.

Напомним, накануне стало известно, что Артемовск перешел под контроль России. Позднее появилась информация, что в одном из районов города могут быть окружены украинские военные, которые не успели отойти с остальными частями.