В США от Covid-19 начнут прививать детей от 6 месяцев до 5 лет

В США начнется прививочная кампания против коронавируса для детей в возрасте от полугода до 5 лет, сообщает оперативный штаб Москвы. Для вакцинации будет применяться препарат Pfizer.

Отмечается, что прививки для малышей будут доступны уже к концу февраля.

Как заявляют специалисты по всему миру, новый штамм коронавируса «омикрон» намного заразнее своих предшественников и все чаще затрагивает несовершеннолетних. В связи с этим во многих странах начали прививать лиц младше 18 лет.

В России директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что за ближайшие полгода необходимо привить 10 млн подростков, чтобы обезопасить детей от рисков заражения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан прибыла первая партия антиковидной вакцины для подростков «Спутник М».