В Совфеде заявили, что ситуация с Израилем показывает степень зависимости МУС от США

Зампред Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал статистику ООН о том, что в секторе Газа за полгода погибло больше детей, чем во всех конфликтах в мире за четыре года, и то, как отреагировали на эти данные Международный уголовный суд и Израиль.

«Это я не только о масштабах трагедии на ближнем Востоке. Я еще и о Международном уголовном суде, который так любит заниматься судьбами детей в зонах конфликтов, особенно на Украине», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он указал на распространяемую в соцсетях информацию о том, что в тот же день, когда ООН опубликовал эту статистику, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил Президента США Джо Байдена не допустить выдачи ордеров МУС на арест ряда израильских чиновников, включая самого Нетаньяху.

«О реакции Байдена не сообщается. Но сам факт обращения Израиля именно к США четко показывает, насколько зависим Международный уголовный суд от американцев и кто на Западе на самом деле дергает его за веревочки», — подчеркнул Косачев.

Он отметил, что пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о нелегитимности МУС.

Ранее на заявление Жан-Пьер отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, посчитав ее слова свидетельством расслоения сознания у стратегов Белого дома.

17 марта 2023 года МУС выдал ордера на «арест» Президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. В заявлении отмечалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заверил, что РФ не признает юрисдикцию суда и считает его решения юридически ничтожными. СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении представителей МУС.