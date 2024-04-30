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«Изгибы исключительности»: Захарова отреагировала на заявление США о нелегитимности МУС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что расследование Международного уголовного суда в отношении действий Израиля в секторе Газа и выдача в связи с этим ордеров на арест израильских высокопоставленных лиц, по мнению властей США, выходят за пределы юрисдикции суда.
По словам дипломата, это свидетельство расслоения сознания у стратегов Белого дома. Захарова напомнила, что судьи МУС находятся под санкциями США, но при этом Вашингтон полностью поддержал, если не сказать стимулировал, выдачу ордеров МУС в отношении руководства РФ, и теперь Белый дом заявляет, что американская политическая система не признает легитимности этой структуры в отношении себя и своих сателлитов.
«Изгибы исключительности: чувство абсолютной вседозволенности приводят к абсурдности умопостроений», — заключила Захарова.
17 марта 2023 года МУС выдал ордера на «арест» Президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. В заявлении отмечалось, что они, «предположительно, несут ответственность» за «незаконную депортацию» детей из Украины в Россию. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заверил, что РФ не признает юрисдикцию суда и считает его решения юридически ничтожными. СК России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении представителей МУС.
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