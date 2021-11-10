В Совфеде не обсуждали введение обязательной вакцинации в РФ на законодательном уровне

Вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от коронавируса в Совфеде не обсуждался, заявил член социального комитета СФ, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости сделать вакцинацию от коронавируса обязательной на федеральном уровне. По его словам, для победы над коронавирусом требуется вакцинировать 70–75% населения России, а на сегодняшний день количество привитых граждан составляет всего 53% взрослых россиян.

Гинцбург уверен, что для этого препарат «Спутник V» нужно внести в Национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной для всех граждан.

«В Совете Федерации не обсуждается вопрос о введении на законодательном уровне обязательной вакцинации от Covid-19», — сказал Круглый, комментируя это заявление.

При этом член СФ отметил, что если его коллеги-парламентарии разработают соответствующий законопроект, то он, несомненно, будет обсуждаться, напомнив, что ранее Госдума решила не включать вакцинацию от коронавируса в Национальный календарь прививок.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и призывал россиян прививаться, отмечая безопасность и эффективность отечественных препаратов от коронавируса.