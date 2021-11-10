Гинцбург призвал сделать вакцинацию от Covid-19 обязательной

Для победы над коронавирусной инфекцией необходимо привить не менее 70–75% граждан. Достичь таких показателей получится только при введении обязательной вакцинации, подчеркнул в интервью «Российской газете» директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Для этого (достижения коллективного иммунитета — прим. Т-и), безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — поделился мнением эксперт.

Также Гинцбург подчеркнул необходимость проведения информационной кампании.

«Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям, — заметил он. — И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить здравствуйте и до свидания».