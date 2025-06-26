В состав Штаба общественной поддержки Минниханова вошли два журналиста

В состав Штаба общественной поддержки Рустама Минниханова, кандидатуру которого «Единая Россия» выдвинула на предстоящие выборы Раиса РТ, вошли два журналиста.

Это председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов и военный корреспондент ТНВ Зуфар Давлетшин.

Штаб составили лидеры общественного мнения, профессионалы, люди с высоким социальным капиталом, которые подчеркивают широкую поддержку кандидатуры Рустама Минниханова среди татарстанцев.

В дальнейшем представители штаба будут принимать участие в предвыборных мероприятиях на протяжении всей избирательной кампании, выезжать в муниципальные районы и городские округа. Основная задача членов Штаба общественной поддержки – осуществлять прямую агитацию.