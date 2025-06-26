«Это оценка всей команды Татарстана»: Минниханов поблагодарил за выдвижение на выборы

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил за поддержку в выдвижении на выборы, которые состоятся в республике 14 сентября. Об этом он заявил сегодня на 38-й Конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

«Признателен руководству страны, партии «Единая Россия», общественным объединениям, трудовым коллективам, всем, кто поддержал выдвижение моей кандидатуры. Расцениваю это как оценку не только моей деятельности, но и всей команды Татарстана», – сказал руководитель республики.

Минниханов отметил, что Татарстан идет курсом, заложенным еще первым Президентом республики, Государственным Советником РТ, Героем Труда России и одним из основателей партии Минтимером Шаймиевым, который также принял участие в конференции регионального отделения единороссов.

«Благодаря поддержке Президента РФ Владимира Путина, созидательному труду всех поколений татарстанцев сегодня республика – один из лидеров в России по многим макроэкономическим показателям, опорный регион страны. Татарстан располагает необходимыми ресурсами, опытом, сильными кадрами», – подчеркнул Раис РТ.

Он напомнил, что пять лет назад, в 2020 году, все были сосредоточены на борьбе с пандемией коронавируса. «Тогда благодаря совместным усилиям нам удалось сохранить жизни и здоровье многих татарстанцев», – заметил руководитель республики.

По его словам, за прошедшие пять лет в Татарстане провели общероссийское голосование, по итогам которого были приняты изменения в Конституцию России. Кроме того, в республике достойно отметили 100-летие образования ТАССР, приняли саммит БРИКС с участием руководителей 36 государств и шести международных организаций.

«Сегодня перед нами стоят еще более серьезные вызовы. Идет специальная военная операция, в ходе которой наша страна отстаивает интересы и сражается за безопасность граждан», – заключил Минниханов.

В Татарстане 14 сентября состоятся выборы Раиса республики, депутата Госсовета РТ и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

Татарстанское отделение «Единой России» выдвинуло кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова на выборы Раиса РТ.