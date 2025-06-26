«Единая Россия» в Татарстане выдвинула Рустама Минниханова на выборы Раиса РТ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстанское отделение «Единой России» выдвинуло кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова на выборы Раиса РТ. Решение было принято сегодня на 38-й Конференции регионального отделения партии.

«Как преобладающая политическая сила мы обязаны выдвинуть свою, партийную кандидатуру на должность Раиса республики. Таковы логика избирательного процесса и вытекающие из нее требования действующего законодательства», – сказал Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.

Он напомнил, что на заседании президиума регионального политсовета кандидатура Минниханова была поддержана для выдвижения от партии на выборы.

«Президиум Генерального совета «Единой России» в Москве в установленном порядке это наше решение согласовал», – подчеркнул Мухаметшин.

Он заметил, что Минниханов успешно возглавляет Татарстан на протяжении 15 лет, пользуется авторитетом на федеральном уровне, входит в бюро Высшего совета «Единой России».

«За него говорят достижения экономики, сотни реализованных под его руководством программ и проектов. Привлеченные инвестиции, новые производства и рабочие места, атмосфера межнационального мира и согласия, поддержка соотечественников», – отметил глава парламента.

Мухаметшин добавил, что высокую оценку успехам Татарстана и его руководителю дал Президент России Владимир Путин. «Ранее он неоднократно называл наш регион «опорным». С просьбой о выдвижении к Рустаму Нургалиевичу – в том числе на партийных мероприятиях – обращались многие граждане и организации», – заключил он.

В Татарстане 14 сентября состоятся выборы Раиса республики, депутата Госсовета РТ и более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.