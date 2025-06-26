Рустам Минниханов встретился с представителями Штаба общественной поддержки

В Казани сегодня состоялась первая встреча Раиса Татарстана Рустама Минниханова с представителями Штаба общественной поддержки. Она прошла в КЦ «Сайдаш» перед 38-й Конференцией Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

«Каждый из вас вносит лепту в свое направление деятельности – экономику, образование, спорт, культуру. У каждого из вас огромный жизненный опыт. И все, что сделано за предыдущие годы, – это итог нашей общей работы. А я как бы ваш собирательный образ», – заявил Раис РТ.

Минниханов подчеркнул, что все собравшиеся на встрече – патриоты своей республики.

«Конечно, мы все хотим комфортно жить в нашем Татарстане и чтобы он продолжил развиваться. Если есть доверие с вашей стороны, то будем и дальше двигаться вместе», – сказал он представителям штаба.

В завершение Раис Татарстана поблагодарил участников встречи за поддержку.

В штаб вошли лидеры общественного мнения, профессионалы, люди с высоким социальным капиталом, которые подчеркивают широкую поддержку кандидатуры Рустама Минниханова среди татарстанцев. В дальнейшем представители штаба будут принимать участие в предвыборных мероприятиях на протяжении всей избирательной кампании, выезжать в муниципальные районы и городские округа. Основная задача членов Штаба общественной поддержки – осуществлять прямую агитацию.