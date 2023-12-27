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В соцсетях появился новогодний ролик с мальчиком Володей и необычным поворотом сюжета
В социальных сетях появился новогодний ролик, содержащий достаточно необычный поворот сюжета и политический подтекст.
После чтения новогоднего стихотворения девочкой по имени Элла Дед Мороз и Снегурочка начинают дарить детям подарки. Неожиданно появляется мальчик, который называет себя «Президентом» (впрочем, не очень разборчиво).
Дед Мороз интересуется у остальных детей, как зовут мальчика. Те отвечают, что его зовут Володя. «Успеха тебе, Володя, в новом году! Всем нам успеха. С новым, 2024 годом!» — говорит после этого Дед Мороз.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ, председателем которого является Элла Памфилова, утвердил календарный план мероприятий по их подготовке. В Татарстане продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах.
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