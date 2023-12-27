«Не вижу более достойного»: в Татарстане продолжается сбор подписей в поддержку Путина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих выборах Президента РФ стартовал в Татарстане 23 декабря. Помочь российскому лидеру выдвинуться на следующий срок можно в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.

Так, сегодня в Казани волонтеры избирательного штаба установили стойку рядом с мебельным гипермаркетом в торговом центре «Горки Парк». В первые же минуты к ним выстроилась небольшая очередь.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Одним из первых среди желающих поддержать действующего Президента стал депутат Государственного Совета Татарстана Динар Бариев.

«Для меня это однозначный выбор, потому что я много лет назад осознанно начал подходить к голосованию, понимаю, как много делается, в том числе у нас в республике, и вижу, как меняется качество жизни, а также инфраструктура, особенно молодежная. Все эти изменения для меня являются знаковым показателем что мы движемся в правильном направлении», — заявил парламентарий.

Бариев также добавил, что участие в выборах — это отличная возможность высказать свою гражданскую позицию.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выразить поддержку нынешнему главе государства своей подписью захотели люди всех возрастов: от студентов до пенсионеров. При этом они были единодушны в мнении, что не видят альтернативного лидера.

«Не скажу про остальную молодежь, но мое окружение прекрасно понимает, почему мы будем голосовать за Президента в марте — для этого достаточно взглянуть шире и увидеть, что было создано. Классные перспективы и международные проекты, в которых мы не только участвуем, но и сами создаем», — заметил представитель российских студенческих отрядов Евгений Ампилогов.

А член совета ветеранов жилого массива «Азино» Рузалия Гаязова в свою очередь сказала, что более достойной кандидатуры на пост главы государства не видит. «Владимир Владимирович — справедливый, честный, достойный уважения, причем не только в России, но и во всем мире. Не вижу более достойного главы государства», — поделилась она свои мнением.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одним желающим поставить свою подпись в поддержку Владимира Путина стал директор АНО «Территория здорового детства» Равиль Харисов. По его словам, он сделал свой выбор, потому что считает, что стране нужно стабильное и счастливое будущее, которое сможет обеспечить только действующий лидер.

Для регистрации кандидата на должность Президента России необходимо собрать в его пользу 300 тыс. подписей, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. При этом от Татарстана может быть передано не более 7,5 тыс. подписей.

Сбор подписей продлится до середины января и будет организован преимущественно в крупных торговых центрах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.