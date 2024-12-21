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В школах Казани проведена выборочная эвакуация — мэрия
После атаки беспилотников в Казани проведена выборочная эвакуация школ. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.
«Друзья, видим вопросы по школам: проведена выборочная эвакуация по тем школам, где это было необходимо в целях безопасности. Детей проводили на время в подвалы», — говорится в соцсетях исполкома.
В мэрии заверили, что школьников не отпустят из убежищ до поступления необходимых указаний и призвали родителей не стремиться тут же приехать и забрать детей.
«Если будет необходимость забрать детей из школы, вам сообщат по телефону из школы. Оставайтесь на связи», — подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, что сегодня утром жилые дома в трех районах Казани подверглись атаке беспилотников. В ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА, прибыли Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр республики Алексей Песошин. На территории работают оперативные службы.
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