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Происшествия 21 декабря 2024 09:25

При звуке сирены жителей просят спуститься на первые этажи и в подвалы

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Жителей Казани просят сохранять спокойствие.

«В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведется оповещение. Жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи в подвалы», – сообщает пресс-служба Раиса РТ.

На месте развернут штаб.

«Татар-информ» рассказывал, сегодня утром в результате атаки БПЛА произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.

Агентство рассказывало, что около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.

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