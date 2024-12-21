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При звуке сирены жителей просят спуститься на первые этажи и в подвалы
Жителей Казани просят сохранять спокойствие.
«В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведется оповещение. Жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи в подвалы», – сообщает пресс-служба Раиса РТ.
На месте развернут штаб.
«Татар-информ» рассказывал, сегодня утром в результате атаки БПЛА произошел пожар в домах Советского и Кировского районов Казани.
Агентство рассказывало, что около 07.50 дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан.
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