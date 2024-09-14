В Сети опять начала набирать популярность песня о танке «Алеша»

В Сети вновь начала набирать популярность песня о танке с позывным «Алеша», остановившем в прошлом году наступление колонны Вооруженных сил Украины. Композиция была написана вскоре после события, по горячим следам.

Автор музыки и слов — Константин Губин. Исполнил песню «Русский танк Алеша» певец Юрий Кононов (позднее он спел ее вместе с Академическим ансамблем песни и пляски войск Росгвардии). Тогда же был создан и клип.

Танк Т-80 «Алеша» (до этого у него был другой позывной - «Монолит») принял участие в уничтожении наступавшей колонны противника из восьми боевых машин (в отражении атаки была задействована еще и артиллерия, на пути колонны также были выставлены мины).

Помимо прочего, в тексте песни отмечается интернациональных состав экипажа танка — в него входят «татарин, русский и якут». «Татарин» — это Расим Баксиков. Как и его товарищи, Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев, он стал Героем России.

Звезды героев бойцам вручил Президент РФ Владимир Путин. Раис РТ Рустам Минниханов направил Расиму Баксикову поздравительную телеграмму.