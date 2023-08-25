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Минниханов поздравил Расима Баксикова с присвоением звания Героя России
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму участнику военной спецоперации, старшему лейтенанту Расиму Баксикову. Он поздравил его с высокой наградой – присвоением звания Героя Российской Федерации.
«Эта высокая государственная награда убедительно свидетельствует, что Вы выполняете свой профессиональный и гражданский долг перед Отечеством на совесть, не жалея сил и собственной жизни, проявляя подлинное мужество и верность боевому братству», – говорится в телеграмме.
Минниханов также выразил почтение маме Героя – Розии Гашимовне, отметив, что она воспитала отважного защитника и хорошего танкиста.
Раис Татарстана пожелал Расиму Баксикову крепкого здоровья, удачи, а также дальнейших успехов в нелегкой, но благородной и особенно необходимой России сегодня, службе.
Добавим, что также Минниханов отметил, что экипаж легендарного танка, остановившего колонну ВСУ – это настоящая гордость страны и залог общей победы.
«Татар-информ» ранее сообщил,что на торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу легендарного танка, среди которых татарстанец Расим Баксиков.
Напомним, что военнослужащие танкового экипажа, в составе которых был боец из Татарстана Расим Баксиков, остановили колонну ВСУ на Запорожском направлении. Подробнее о подвиге танкистов, читайте в материале «Татар-информа».
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