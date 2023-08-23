На торжественном вечере в честь 80-летия победы в Курской битве Владимир Путин вручил звезды Героев России экипажу легендарного танка, остановившего колонну ВСУ.

Указом Президента РФ за проявленный героизм, мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе СВО звание Героя РФ присвоили Баксикову Расиму, Левакову Александру, Евсееву Филипу и Неустроеву Алексею.

От имени взвода Неустроев выразил признательность Верховному Главнокомандующему от имени всего экипажа.

«Воины-танкисты нашей части просили передать вам, товарищ верховный главнокомандующий, что и впредь и с честью будем выполнять все поставленные задачи. И сделаем все, для защиты нашей Родины», – сказал он во время вручения.

Напомним, что военнослужащие танкового экипажа, в составе которых был боец из Татарстана Расим Баксиков, отразившие атаку превосходящих сил противника на Запорожском направлении, представлены министром обороны РФ к званию Героев России, сообщили в Минобороны РФ. Подробнее о подвиге танкистов, читайте в материале «Татар-информа».