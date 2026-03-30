В середине недели атмосферный фронт принесет в Татарстан дожди

В середине недели погодные условия в Татарстане изменятся, хотя температурный фон останется высоким. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Ранее в республике под воздействием антициклона установилась спокойная, сухая и очень теплая погода. Среднесуточные температуры по региону превышают норму на шесть – девять градусов, с 13 марта в Казани побиты восемь температурных рекордов.

Во вторник и среду, 31 марта и 1 апреля, поле повышенного атмосферного давления продолжит определять метеоусловия на территории Татарстана. Осадков по-прежнему не ожидается. По ночам столбики термометров будут опускаться до +4, -1 градуса (на востоке в последний день марта – до -5). Днем воздух будет прогреваться до 8–16 градусов тепла.

В ночь на четверг, 2 апреля, вероятность осадков еще невелика. Но уже утром и днем атмосферный фронт южного циклона принесет в республику дожди. Приход влажной погоды не будет сопровождаться существенным похолоданием: в темное время суток ожидается от 0 до +5 градусов, в светлое – от +9 до +14.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, субботу и воскресенье, 3, 4 и 5 апреля, временами на территории региона будут идти небольшие дожди. Температурный фон практически останется прежним: от 0 до +5 градусов ночью и «в основном» от +9 до +14 градусов – днем.