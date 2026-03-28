news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 марта 2026 21:51

Аномальное тепло в Казани: март 2026 года побил шестилетний рекорд

Читайте нас в
Телеграм

Столица Татарстана продолжает жить в режиме аномального тепла. Воздух в Казани за 27 марта прогрелся до +12,1 градуса – ровно столько же было зафиксировано в этот день в 2020 году, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Март 2026 года уже вошёл в историю как один из самых тёплых: за месяц побито девять температурных рекордов, стабильно высокая дневная температура и ранний приход весны. Рекорд 27 марта стал ещё одним подтверждением этого.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Новости партнеров