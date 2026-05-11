Общество 11 мая 2026 14:32

В середине мая аномальное тепло вернется в Татарстан

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане средняя температура воздуха во второй декаде мая окажется на четыре градуса выше климатической нормы. Такой прогноз распространил Гидрометцентр РТ.

Для республики в целом климатическая норма в период с 11 по 20 мая равняется +13,4 градуса, а для Казани – +13,6 градуса. Таким образом, средние температуры составят +17,4 и +17,6 градуса соответственно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «июльское» тепло задержится в Татарстане только до 8 мая. До этого синоптики не ожидали погодных аномалий на территории республики в мае.

Сегодня, 11 мая, в регионе ожидается до 18 градусов тепла. Завтра, 12 мая, на РТ обрушатся грозы и порывистый ветер.

