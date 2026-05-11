Общество 11 мая 2026 12:14

Сильный ветер и гроза ожидаются в РТ, МЧС напоминает о мерах безопасности

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

МЧС напомнило о мерах безопасности в связи с ожидающейся непогодой в Татарстане. Так, местами на территории республики и в Казани днем 12 мая ожидаются сильный ветер порывами 15-17 м/с, а также гроза. МЧС рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

«Не оставляйте детей без присмотра. Окажите помощь пожилым и больным людям. Будьте внимательны и осторожны! Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.

