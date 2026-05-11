В Татарстане 11 мая ожидается переменная облачность и до +19 градусов

В понедельник, 11 мая, в Татарстане прогнозируется переменная облачность, сообщили в Гидрометцентре РТ. Ночью осадков не ожидалось, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, его скорость составит 6-11 м/с, днем местами порывы достигнут 15-17 м/с.

Ночью температура воздуха опускалась до 0…+5 градусов, местами на почве и в воздухе ожидались заморозки до -5 градусов. Днем воздух прогреется до +14…+19 градусов.

В Казани также будет переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный – 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Максимальная температура днем в столице составит +16…+18 градусов.