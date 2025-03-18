В семье военнослужащего из Челнов родилась третья дочь

В Клиническом диагностическом медцентре Челнов выписали новорожденную дочь военнослужащего Тимура Хайретдинова. Девочку назвали Ивилиной, и теперь семья Хайретдиновых стала многодетной – у супругов уже подрастают две девочки.

Поздравить родителей с этим радостным событием приехала замглавы муниципального образования Ирина Сагидуллина. Она передала семье теплые слова и подарки от имени Раиса РТ Рустама Минниханова и мэра Автограда Наиля Магдеева. В честь рождения третьего ребенка семья также получила денежный сертификат на 100 тыс. рублей.

Депутат Горсовета, директор школы №42 Вадим Матюшин также вручил подарки от имени городских властей. К поздравлениям присоединились родственники и близкие семьи, разделившие с Хайретдиновыми этот счастливый момент.

Власти города уделяют особое внимание поддержке семей военнослужащих. В преддверии праздничных дат для них организуют благотворительные мероприятия – концерты, спектакли, кинопоказы.

Также вручаются подарки от имени мэра, а администрация районов регулярно поддерживает семьи бойцов, оказывая необходимую помощь и внимание.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на спецоперацию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников.

«У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.