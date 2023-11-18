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Новости Татарстана и Казани
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В семье Сибиревых из Казани родился восьмой ребенок
В живущей в столице Татарстана семье Сергея и Татьяны Сибиревых неделю назад, 11 ноября, появился на свет восьмой ребенок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Новорожденная девочка стала второй дочерью в семье. Помимо дочерей, супруги воспитывают шестерых сыновей, рассказали в городском Управлении ЗАГС.
Всего на прошлой неделе, с 6 по 12 ноября, в столице РТ родились 403 ребенка: 213 девочек и 190 мальчиков. Казанцы назвали своих детей Рейнирой, Лавием, Матфеем и Микаэлой.
В общей сложности в Казани проживают более 11,1 тыс. многодетных семей, которые воспитывают свыше 35 тыс. детей.
В конце октября Правительство РФ выделило дополнительно 17 млрд рублей на компенсацию платежей по ипотеке для многодетных семей.
Ранее Президент России Владимир Путин называл поддержку материнства, детства и семей, в особенности многодетных, важнейшей задачей государства. От этой работы, по его мнению, зависит будущее страны.
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