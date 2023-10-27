Правительство направит еще 17 млрд рублей на поддержку многодетных семей с ипотекой

Правительство выделило дополнительные 17 млрд рублей на компенсацию платежей по ипотеке для многодетных семей. Об этом говорится в распоряжении, подписанном Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Он отметил, что средства пойдут на поддержку порядка 38 тыс. семей, взявших ипотеку на покупку новой квартиры, дома либо участка под строительство.

Воспользоваться мерой поддержки смогут семьи с тремя или более детьми. При этом третий ребенок должен быть рожден после 1 января 2019 года, а возраст старших не учитывается. Семьи получат до 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотеки.

В пресс-службе Кабмина отметили, что в 2023 году на реализацию программы было выделено около 76 млрд рублей.

Напомним, что Президент России Владимир Путин назвал поддержку материнства, детства и семей, в особенности многодетных, важнейшей задачей государства. От этой работы, подчеркнул он, зависит будущее страны.