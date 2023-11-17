В Челнах врачи выходили новорожденную малышку с именем Россия

В Камском детском медицинском центре Челнов выходили новорожденную малышку, которая родилась недоношенной. Родители назвали девочку Россией. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба КДМЦ

Ребенок родился с весом 1810 грамм и ростом 45 сантиметров на сроке 35 недель. Родители планируют называть дочку Россия-Святосия-Святороссия.

«Кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра», – признаются в КДМЦ.

Мама девочки тоже носит необычные имя – Родушка. А старшего сына патриотичные родители назвали Природой, дома его ласково называют тоже Родушкой.

«Спасибо большое врачам. О нас очень хорошо заботились и в реанимации, и в отделении ОПН, потом перевели в палату и мы вместе там лежали с 4 ноября», – рассказала мама.

Фото: Пресс-служба КДМЦ

Сегодня, в Международный день недоношенного ребенка, дочку с мамой выписали домой из КДМЦ. Врачи пожелали семье крепкого здоровья и счастья.