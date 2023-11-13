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Новости Татарстана и Казани
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Казанцы назвали своих детей Рейнирой, Лавием, Матфеем и Микаэлой
За неделю в Казани родились 403 ребенка. Девочек оказалось больше, чем мальчиков: 213 против 190, сообщает мэрия столицы РТ.
Традиционно подготовлены топы популярных и редких имен новорожденных. Так, чаще всего на прошлой неделе детей называли Александром, Амиром, Андреем, Каримом, Матвеем, Марком, Мирославой, Лейлой, Аминой, Евой, Софией и Василисой.
Наиболее редкими стали Арвин, Айсаф, Таир, Лавий, Гаяз, Салман, Рунар, Матфей, Арчил, Газинур, Закир. Для девочек — Каролина, Рейнира, Микаэла, Тамина, Мияна, Энже, Лаура, Реана, Абигель и Анель.
По данным Управления ЗАГС, с 6 по 12 ноября в городе поженились 209 пар.
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