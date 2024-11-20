В родном селе бойца СВО из Татарстана отремонтируют дорогу

Боец с позывным Гром из Красногорского поселения Мамадышского района находится в четвертый раз в краткосрочном отпуске. На днях военнослужащий встретился с руководителем исполкома Рашитом Гариповым.

Гром получил от муниципалитета солдатский набор и материальную помощь, а также рассказал о себе. Он был мобилизован в октябре 2022 года. Его родители проживают в сельской местности, единственной проблемой для которой является состояние моста и подъездных путей к нему — необходимо щебеночное покрытие.

Рашит Гарипов отреагировал мгновенно, в ближайшее время муниципалитет проведет работу по просьбе военнослужащего. «В черте населенного пункта уже есть щебеночное покрытие, но из-за дождей его размывает. Щебень будут докладывать», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района.

О том, что просьбы и пожелания участников СВО должны носить статус приоритетных, постоянно напоминает глава района Вадим Никитин. В период выездных мероприятий, командировок, с защитниками Отечества обязаны встречаться заместители главы. Без внимания нельзя оставлять ни одного бойца.

В завершение встречи Гром поблагодарил мамадышцев за гуманитарную помощь и моральную поддержку.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку спецоперации.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.