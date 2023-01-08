В Самарскую область доставлена вторая группа раненых в Макеевке военнослужащих

В Самарскую область доставлена уже вторая группа военнослужащих, раненых при обстреле в новогоднюю ночь места дислокации в городе Макеевке и проходивших лечение в госпитале Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Правительства.

«В воскресенье, 8 января, в Самарскую область прибыл второй спецборт Министерства обороны. Он доставил военнослужащих, которые были ранены при ударе по Макеевке и проходили лечение в ростовском госпитале», — рассказали областные власти.

При этом руководитель региона Дмитрий Азаров заметил, что в госпитале Ростова-на-Дону еще остаются 15 военнослужащих из Самарской области.

«Доставлены туда в том числе наши бойцы, которые до этого были в городской больнице Макеевки, все они сегодня уже в ростовском госпитале. И по мере того, как врачи дадут возможность транспортировки, мы постараемся также доставить их сюда, на самарскую землю», — пояснил губернатор, уточнив, что часть раненых уже размещена в военных госпиталях Москвы и Санкт-Петербурга.

Первая группа из 45 раненых в Макеевке прибыла в Самарскую область 6 января. По оценке Азарова, всего в самарский госпиталь планировалось направить примерно 60 или 70 военнослужащих.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в ночь на 1 января украинские силы нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту временной дислокации российских военнослужащих в городе Макеевке в Донбассе. Министерство обороны РФ 2 января подтвердило гибель 63 бойцов.

Позднее военное ведомство рассказало, что в ходе разбора завалов количество погибших выросло до 89. В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что среди жертв ракетного удара есть мобилизованные из возглавляемого им региона.