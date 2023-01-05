Пушилин: Почти всех пострадавших в Макеевке военных перевели в другие регионы России

Почти всех бойцов, пострадавших во время ракетного удара по пункту дислокации в городе Макеевке, доставили в другие российские регионы. Об этом врио главы ДНР Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что вместе с замминистра обороны РФ Виктором Горемыкиным и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым посетил военнослужащих в больницах Ростовской области и Донецкой Народной Республики.

«Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Почти всех уже перевели в другие регионы России», – сказано в публикации.

Пушилин отметил, что и бойцы, и командиры вели себя как герои и спасли многих сослуживцев. Ранее он также рассказал, что Президент РФ Владимир Путин принял решение наградить шестерых военнослужащих, спасавших сослуживцев после ракетного удара по пункту дислокации в городе Макеевке.