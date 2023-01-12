В Самаре для военных из Макеевки организовали телемост с родственниками

В Самарской области состоялся телемост, с помощью которого военные из части, пострадавшей при обстреле пункта размещения в городе Макеевке в Донбассе, смогли пообщаться со своими родственниками. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заметил, что такая акция особенно важна, так как «родственники бойцов очень волновались за них после произошедшего в Макеевке». «Этот телемост имеет особое значение», — подчеркнул он.

Военнослужащие смогли пообщаться со своими родственниками из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и других населенных пунктов области. Разговор длился больше часа. После его завершения губернатор провел личный прием военных.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в ночь на 1 января украинские силы нанесли удар из РСЗО HIMARS по месту временной дислокации российских военнослужащих в городе Макеевке в Донбассе. Министерство обороны РФ 2 января подтвердило гибель 63 бойцов.

Позднее военное ведомство рассказало, что в ходе разбора завалов количество погибших выросло до 89. При этом список раненых при ударе было решено не публиковать, причины такого решения объяснил впоследствии самарский военком.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров признал, что среди жертв ракетного удара есть мобилизованные из возглавляемого им региона. Соболезнования родным и близким погибших выразил в том числе и Президент Татарстана Рустам Минниханов.