В ряде стран вновь установлены антирекорды по суточной заболеваемости коронавирусом

За последние 24 часа в некоторых странах мира снова обновлены антирекорды по суточному приросту заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Москвы.

Так, во Франции за сутки заболело 501 тыс 635 человек, а в Германии 164 тыс.

В Японии прирост заболеваемости за последние 24 часа составил 62 тыс. 599 новых случаев, в Южной Корее – 13 012, а в Болгарии – 12 399.

21 января ряд европейских стран также обновил антирекорды по суточному приросту пациентов с Covid-19.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший название по греческой букве «омикрон» сейчас вызывает наибольшее беспокойство у мирового сообщества из-за своей высокой заразности.

Президент России Владимир Путин 12 января заявил, что осталось не более двух недель, чтобы подготовиться к новой волне пандемии. Он поручил мобилизовать медучреждения для увеличения объемов вакцинации против Covid-19.

На 27 января суточный прирост случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией в России составил более 88 тысяч, что является новым максимумом.