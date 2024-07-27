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Общество 27 июля 2024 06:40

В РТ с 1 марта 2025-го ограничат время продажи алкоголя в многоквартирных домах

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В РТ с 1 марта 2025-го ограничат время продажи алкоголя в многоквартирных домах
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане с 1 марта 2025 года начнут действовать ограничения по розничной продаже алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующий закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

«На территории Республики Татарстан не допускается розничная продажа алкогольной продукции <...> с 22 часов до 10 часов при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях <...>», — сказано в документе.

Во время принятия закона на 55-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва заместитель главы Госалкогольинспекции республики Рустем Арсланов отмечал, что под ограничение ночной продажи подпадут 245 заведений общепита (18% от общего количества), из которых 186 находятся в Казани.

Кроме того, с этого же момента на территории региона розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи будет разрешена только в таких заведениях общепита, как рестораны, бары, кафе и буфеты.

Вместе с тем при обсуждения законопроекта в Госсовете заместитель руководителя Госалкогольинспекции РТ пояснял, что «это требование в республике уже выполняется, поэтому вводится для превентивной меры».

Помимо этого, при расчете площади зала заведения общепита, при которой разрешается продажа алкоголя, не будет учитываться «сезонный зал (зона) обслуживания посетителей». Это правило распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня текущего, 2024 года.

Ранее, 14 февраля, Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который разрешил властям регионов России запрещать так называемые «наливайки».

#ограничение продажи алкоголя #Рустам Минниханов
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