В Татарстане ограничили продажу алкоголя по ночам в многоквартирных домах

В Татарстане ввели новые требования по розничной продаже алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 55-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«В Татарстане, как и в других регионах России, есть много претензий к расположенным в многоквартирных домах предприятиям, осуществляющим в ночное время розничную продажу алкогольной продукции. Это создает серьезные неудобства для жильцов», — сказал заместитель руководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.

Он напомнил, что по федеральному законодательству субъекты Федерации могут устанавливать требования по продаже алкогольной продукции.

Республиканским законопроектом предлагается с 1 марта 2025 года запретить розничную продажу алкоголя с 22 часов до 10 часов в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах. Исключение сделано для ресторанов.

«Установить требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, расположенных в многоквартирных домах. Но это требование в республике уже выполняется, поэтому вводится для превентивной меры», – отметил Арсланов.

В Татарстане продают алкогольную продукцию 1428 торговых объектов, из которых 299 расположены в многоквартирных домах. Из 299 объектов 54 — это рестораны, на них ограничения не распространяются.

«Под ограничение ночной продажи подпадают 245 объектов общественного питания, или 18% от общего количества. Из них 186 находятся в Казани», — подчеркнул замруководителя Госалкогольинспекции.

Таким образом, за исключением Казани, действие предлагаемых ограничений повлияет на 59 объектов по всей республике.

«Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, на первых этажах которых размещены объекты общественного питания, а также снижению уровня криминогенной обстановки в ночное время», — выразил уверенность Арсланов.