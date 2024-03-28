В объектах общепита Татарстана хотят запретить продажу алкоголя с 22.00 до 10.00

В Татарстане планируют ограничить время розничной продажи алкоголя в объектах общепита, а также сократить число мест, в которых можно приобрести пиво, медовуху и ряд других напитков. Проект закона Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

«На территории Республики Татарстан допускается розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях», — следует из проекта.

Таким образом, продажа алкогольной продукции (без указанных категорий) с 22.00 до 10.00 будет запрещена в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Полностью – в объектах в МКД или прилегающих территориях с площадью зала обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров. Под площадью зала при этом, уточняется в законопроекте, понимается та, что специально оборудована для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и других приобретенных товаров. Она определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Также продажа алкогольной продукции под запретом в объектах общепита площадью менее 100 квадратов, расположенных на территории моногородов, численность населения которых более 500 тысяч человек; в торговых объектах и объектах общепита, вход в которые осуществляется со стороны двора многоквартирного дома.

Если проект будет принят, изменения вступят в силу с 1 мая 2024 года.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»