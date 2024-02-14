Путин подписал закон, который разрешил властям регионов РФ запрещать «наливайки»

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право региональным властям запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и другого слабого алкоголя в «наливайках». Этот документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Теперь в регионах власти смогут вводить допограничения на торговлю алкоголем, в том числе на общепит в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Например, они смогут вводить требования к розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре при оказании услуг общественного питания только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.

Также региональные власти смогут ограничивать время розничной продажи всех видов алкоголя в общепите, за исключением ресторанов в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Напомним, раньше в регионах можно было ограничить лишь продажу крепкого алкоголя.

Закон начинает действовать с 1 апреля 2024 года.

Напомним, ранее закон о запрете «наливаек» принимали в Госдуме. Как говорил председатель палаты Вячеслав Володин, жители многоквартирных домов часто жалуются, что «наливайки» работают круглосуточно: днем – это магазин, а ночью – место алкогольной торговли. При этом в результате такой работы к ним «привлекаются посетители со всей округи». Как следствие, жители не могут спокойно жить из-за шума и беспорядка.

Еще Путин подписал закон, который запрещает увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет.