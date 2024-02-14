Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин подписал закон, который разрешил властям регионов РФ запрещать «наливайки»
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право региональным властям запрещать на территории своих субъектов розничную продажу пива и другого слабого алкоголя в «наливайках». Этот документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
Теперь в регионах власти смогут вводить допограничения на торговлю алкоголем, в том числе на общепит в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Например, они смогут вводить требования к розничной продаже сидра, пива и пивных напитков, медовухи и пуаре при оказании услуг общественного питания только в барах, ресторанах, буфетах и кафе.
Также региональные власти смогут ограничивать время розничной продажи всех видов алкоголя в общепите, за исключением ресторанов в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Напомним, раньше в регионах можно было ограничить лишь продажу крепкого алкоголя.
Закон начинает действовать с 1 апреля 2024 года.
Напомним, ранее закон о запрете «наливаек» принимали в Госдуме. Как говорил председатель палаты Вячеслав Володин, жители многоквартирных домов часто жалуются, что «наливайки» работают круглосуточно: днем – это магазин, а ночью – место алкогольной торговли. При этом в результате такой работы к ним «привлекаются посетители со всей округи». Как следствие, жители не могут спокойно жить из-за шума и беспорядка.
Еще Путин подписал закон, который запрещает увольнять родителей-одиночек с детьми до 16 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»